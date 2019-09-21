مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط العالمي الرابع للجراحة في دبي بمعرض وندوة عن الجهود الإنسانية للمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مؤتمر الشرق الأوسط العالمي الرابع لجراحة التجميل والجلدية في دبي بصفته الشريك الإنساني من خلال تنظيم معرض وندوة عن جهود المملكة الإغاثية والإنسانية.

افتتح المؤتمر أمس الأول مدير عام هيئة الصحة في دبي حميد القطامي، نيابة عن نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وحوى معرض المركز العديد من الصور وشاشات العرض عن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمنكوبين في العالم عبر مشاريعه المتعددة.

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وقدم ندوة الجهود الإنسانية للمركز في العديد من الدول، خصوصًا اليمن مساعد مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله الوادعي، أشار فيها إلى أن المملكة العربية السعودية عرفت منذ تأسيسها بدعم العمل الإنساني والإغاثي في شتى أنحاء العالم، وتعد أحد أكبر الداعمين في العالم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وتناول الدكتور الوادعي أوجه العمل الإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة عبر تاريخها المجيد وما يُقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة خاصة في اليمن.

واستعرض الوادعي بعض الجهود والتدخلات الإنسانية للمملكة عبر تاريخها، مشيرًا إلى تقديم المملكة مبلغ 92 مليارًا و400 مليون دولار أمريكي دعمًا لـ 84 دولة بين عامي 1996 و 2019 م، فيما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة 1,057 مشروعًا في 44 دولة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و553 مليونًا و710 آلاف دولار.

وأوضح الوادعي أن المركز نفذ 368 مشروعًا في اليمن بالشراكة مع 80 شريكاً من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية توزعت ما بين مشروعات الأمن الغذائي والصحة والتعافي المبكر ودعم وتنسيق العلميات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والنظافة، والإيواء والمواد غير الغذائية والحماية والتعليم والخدمات اللوجيستية والتغذية والاتصالات في حالات الطوارئ.

حضر المؤتمر 1.500 طبيب ومتخصص في الأمراض الجلدية وطب التجميل من مختلف قارات العالم.