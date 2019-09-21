الحريري ناقش مع وزير المال السعودي تحضيرات اجتماع اللجنة اللبنانية السعودية

اجرى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ اتصالا من مقر إقامته في ​باريس​ بوزير ​المال​ السعودي ​محمد الجدعان​ تم خلاله التداول في التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية - ​السعودية​ ومناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنوي توقيعها.

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