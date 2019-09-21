قرداحي: لبنان يتميز بسداد ديونه على الوقت رغم سوء ادارته

لفت المستشار الاقتصادي في "التيار الوطني الحر" شربل قرداحي في حديث تلفزيوني إلى أنه "من الواضح أن الدول المانحة والمجتمع المشارك في "سيدر" ملتزم ولكن التأخير حصل بسبب اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "الموطن اللبناني إجمالا ذكي ويعاند ولكن يعلم أنه إذا كبرت المخاطر يمكن أن يخسر إذا بقي على عناده".
وفي حديث تلفزيوني، أشار قرداحي إلى "إننا نستورد بحوالي الـ20 مليار دولار ولكن في أقصى التهريبات تجري بـ2 مليون دولار وهناك مشكلة حدود وستعالج على ما أظن باتت في مراحل متقدمة ولكن للاسف الشديد التهريب بات جمركيا ويجري تحت عيون الاجهزة الامنية".
وأفاد بأن "لبنان يتميز رغم سوء ادارته بسداد ديونه"، موضحاً أن "لبنان يستدين من الداخل عبر سندات الخزينة ومن الخارج عبر اصدارات خارجية وهي تشكل جزء كبير من الدين وعند الاستحقاق لبنان يستدين من مكان آخر لسداد دينه وهكذا دوايلك".
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