وفاة الجريح البعلبكي بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل حرس الحدود السوري

توفي الجريح البعلبكي ع.ب متأثرا بجروح اصيب بها اثر تعرضه لإطلاق نار من قبل حرس الحدود السوري "الهجانة" خلال رحلة صيد في المنطقة الجردية عند الحدود اللبنانية السورية.
هذا وكان تعرض4 مواطنين بعلبكيين لإطلاق نار أثناء قيامهم برحلة صيد داخل الجرود السورية في محلة "الخشع"، ما أدى إلى إصابة ع. ب. بجروح خطرة، وتم توقيف رفاقه (ع. ل.) و (ع. م.) وشخص آخر لم تعرف هويته، ليتركوا لاحقا.
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