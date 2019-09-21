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وفاة الجريح البعلبكي بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل حرس الحدود السوري

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توفي الجريح البعلبكي ع.ب متأثرا بجروح اصيب بها اثر تعرضه ل​إطلاق نار​ من قبل حرس الحدود السوري "الهجانة" خلال رحلة صيد في المنطقة الجردية عند ​الحدود اللبنانية السورية​.

هذا وكان تعرض4 مواطنين بعلبكيين لإطلاق نار أثناء قيامهم برحلة صيد داخل الجرود السورية في محلة "الخشع"، ما أدى إلى إصابة ع. ب. بجروح خطرة، وتم توقيف رفاقه (ع. ل.) و (ع. م.) وشخص آخر لم تعرف هويته، ليتركوا لاحقا.

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