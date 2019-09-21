جبق: منطقة بعلبك الهرمل محرومة من ادنى مقومات الانماء

اكد وزير الصحة جميل جبق أن "منطقة بعلبك الهرمل محرومة من ادنى مقومات الانماء"، لافتا الى ان "المستشفيات الحكومية في لبنان لا مثيل لها في العالم وجزء كبير منها لا يصح تسميتها بالمستشفيات".
وفي كلمة له خلال افتتاح مكتب الدواء في مستشفى بعلبك الحكومي اوضح جبق "أننا تمكنا من افتتاح صيدلية للامراض المستعصية في بعلبك"، مشيرا الى ان "احصاءات منظمة الصحة لبنان تشير الى تزايد نسب السرطان في لبنان".
وكشف جبق "اننا بصدد بناء مستشقى يتسع لـ 80 سرير في بلدة حربتا".
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