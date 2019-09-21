جبق: منطقة بعلبك الهرمل محرومة من ادنى مقومات الانماء

اكد وزير الصحة ​جميل جبق​ أن "منطقة ​بعلبك​ الهرمل محرومة من ادنى مقومات الانماء"، لافتا الى ان "​المستشفيات​ الحكومية في ​لبنان​ لا مثيل لها في ​العالم​ وجزء كبير منها لا يصح تسميتها بالمستشفيات".

وفي كلمة له خلال افتتاح مكتب الدواء في ​مستشفى​ بعلبك الحكومي اوضح جبق "أننا تمكنا من افتتاح صيدلية للامراض المستعصية في بعلبك"، مشيرا الى ان "احصاءات منظمة الصحة لبنان تشير الى تزايد نسب ​السرطان​ في لبنان".

وكشف جبق "اننا بصدد بناء مستشقى يتسع لـ 80 سرير في بلدة حربتا".