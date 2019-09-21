التحكم المروري: احتراق سيارة قرب اوتيل ميامي بجونيه والاضرار مادية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "​احتراق سيارة​ على اوتوستراد جونيه المسلك الشرقي قرب أوتيل ميامي"، لافتة الى أن "الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة".

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