سلامي: سنواصل إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك الأجواء الإيرانية

أكد قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ "إننا سنواصل إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك الأجواء الإيرانية"، مشيراً إلى ان "أي هجوم محدود لن يبقى محدوداً ولن نبقي نقطة آمنة ولدينا إرادة للرد الحازم على أي اعتداء وردنا سيكون قاسياً ولن نسمح أبداً بجر الحرب إلى داخل إيران"، لافتاً إلى "إنناكشفنا عن جزء بسيط من قوتنا واستخدمنا القليل منها حتى الآن"، مشدداً على أن "أي دولة تهاجم إيران ستكون ساحة للمعركة".

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