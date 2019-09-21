غوتيريس يدعو إلى ضبط النفس بعد الغارات على الحديدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ عن "القلق إزاء الغارة الجوية التي شنتها قوات ​التحالف العربي​ على مدينة ​الحديدة​ ​اليمن​ية"، داعيا جميع الجهات إلى ضبط النفس وضمان التقيد بشروط اتفاق الحديدة الموقع في 13 كانون الأول 2018".

وصباح الجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة ​السعودية​، تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة شمال الحديدة‎ غربي اليمن.

وقال التحالف في بيان، إن قواته نفذت "عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة، ضد أهداف معادية تتبع ​الحوثيين​، وتهدد ​الأمن​ الإقليمي.

واتهمت جماعة الحوثي، عبر حساب فضائية "المسيرة" التابعة لها ب​تويتر​، السعودية، بـ"خرق الاتفاق الأممي الذي تم التوصل إليه في ​السويد​"، مشيرة إلى أن التحالف شن "4 غارات على منطقة الجبانة في مديرية الحالي".