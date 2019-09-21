غوتيريس يدعو إلى ضبط النفس بعد الغارات على الحديدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "القلق إزاء الغارة الجوية التي شنتها قوات التحالف العربي على مدينة الحديدة اليمنية"، داعيا جميع الجهات إلى ضبط النفس وضمان التقيد بشروط اتفاق الحديدة الموقع في 13 كانون الأول 2018".
وصباح الجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة شمال الحديدة غربي اليمن.
وقال التحالف في بيان، إن قواته نفذت "عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة، ضد أهداف معادية تتبع الحوثيين، وتهدد الأمن الإقليمي.
واتهمت جماعة الحوثي، عبر حساب فضائية "المسيرة" التابعة لها بتويتر، السعودية، بـ"خرق الاتفاق الأممي الذي تم التوصل إليه في السويد"، مشيرة إلى أن التحالف شن "4 غارات على منطقة الجبانة في مديرية الحالي".
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