قرقاش اتهم الإعلام الحزبي الممول من الخارج ببث واقع غير الذي تعيشه مصر

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن "حملة جماعة الإخوان المنظمة ضد مصر فشلت"، متهما "الإعلام الحزبي الممول من الخارج ببث واقع غير الذي تعيشه مصر".

ولفت قرقاش، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى ان "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها".

وأضاف: "مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا".