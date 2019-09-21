الاخبارية السورية: الجهات المختصة بالقنيطرة فككت طائرة مسيرة مزودة بمتفجرات على سفوح جبل الشيخ

افادت قناة "​الاخبارية السورية​" بأن "الجهات المختصة في ​القنيطرة​ فككت ​طائرة​ مسيرة على سفوح ​جبل الشيخ​ قادمة من جهة الغرب مزودة بقنابل عنقودية ومادة السيفور بعد ان تم السيطرة عليها وانزالها".

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