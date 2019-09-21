وول ستريت: ترامب ضغط على رئيس أوكرانيا لكشف معلومات عن نجل بايدن

ذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" بأن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، ضغط على ​أوكرانيا​ مرارا للكشف عن معلومات بشأن نجل خصمه الديمقراطي ​جو بايدن​"، مشيرةً إلى أن "ترامب حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، خلال مكالمة هاتفية في تموز الماضي، على فتح تحقيق في كيفية حصول هانتر بايدن، على وظيفة في شركة غاز أوكرانية".

ولفتت إلى أن "ترامب حث زيلينسكي، على العمل مع رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، لفتح تحقيق في المسألة".