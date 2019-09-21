مجتهد: بن سلمان امر بأن يعطى التصدير اولوية على استهلاك البنزين المحلي

أشار المغرد السعودي ​مجتهد​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى توجيهاته بأن يعطى التصدير أولوية على استهلاك ​البنزين​ المحلي خلال الأيام القادمة والهدف من ذلك ان يثبت ابن سلمان زعمه الكاذب أنه تمكن من إصلاح التلف الناتج عن القصف"، مضيفا: " بناء عليه فالمتوقع مزيد من شح البنزين في محطات الوقود خلال الأيام القادمة والذي لوحظ فعلا في بعض المدن".

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