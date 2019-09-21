أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بأن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ و​إفريقيا​، ​ميخائيل بوغدانوف​ استقبل القائم بالأعمال المؤقت لدولة ​ليبيا​ في ​موسكو​، مصطفى أبو سعيدة"، مشيرةً إلى أن "الجهتين تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، وإن الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف ​الأمم المتحدة​، وذلك بهدف ​مكافحة الإرهاب​ بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: بوغدانوف أكد لمسؤول ليبي دعم روسيا لوحدة ليبيا وبناء عملية سياسية هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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