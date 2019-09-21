عباس موسوي: على أميركا أن تقر بفشل سياسة الحظر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ "فشل سياسات الحظر الأميركية ضد إيران"، موضحا أن "الحظر المعلن ليس جديدا، وأن العقوبات القديمة فقط تم التعبير عنها بشكل مختلف، ويتعين على ​أميركا​ أن تقر بأن ​سياسة​ فرض الحظر على إيران هي سياسة فاشلة".

ولفت إلى ان "إيران قد وجدت طريقها منذ فرض أولى إجراءات الحظر والتي كانت الأصعب في نوعها، وستواصل النمو والتطور بالاعتماد على قدراتها المحلية وتعاونها مع الدول الصديقة"، واصفا ​السياسة​ الخارجية للولايات المتحدة بـ"أنها سياسة مشوشة وعاجزة، ولا أساس آخر لها سوى ​التنمر​ والإحادية و​الإرهاب​ الاقتصادي ضد الآخرين، وتفتقر إلى القدرة على أي مبادرة عقلانية ودبلوماسية لحل النزاعات مع الدول الأخرى سلميا".

وأشار إلى "إنني آمل أن يدرك المسؤولون الأميركيون أنهم لم يعودوا القوة العظمى الوحيدة في ​العالم​، وأن هناك العديد من الدول التي تريد الاستفادة من السوق الإيرانية والفرص الاقتصادية لبناء علاقات جيدة مع إيران"، لافتاً إلى أنه "على أميركا ان تعترف بأن سياسة الحظر هي سياسة فاشلة، وإن الإفراط في استخدام هذه الأداة وتحويل ​الدولار​ إلى سلاح، جعل سمعة ​الولايات المتحدة​ واقتصادها في ​المجتمع الدولي​، موضع شك، وأن زمن قبول ​اميركا​ بعنوان شريك اقتصادي حسن السمعة، قد ولى".