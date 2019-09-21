هيومن رايتس دعت سلطات مصر إلى ضمان حق المواطنين بالاحتجاج السلمي

دعت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" السلطات المصرية إلى "ضمان حق المواطنين بالاحتجاج السلمي"، مشيرةً إلى أن "​الأجهزة الأمنية​ التابعة للرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ استخدمت ​العنف​ الوحشي ضد المتظاهرين السلميين". ولفتت إلى انه "على السلطات المصرية أن تدرك أن ​العالم​ يراقب ويتخذ الخطوات الضرورية لتجنب تكرار الفظائع"، مطالبةً السلطات المصرية بـ"الإفراج الفوري عمن تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حقوقهم" وحثت شركاء مصر الدوليين و​الأمم المتحدة​ على "دعوة ​الحكومة المصرية​ لاحترام حقوق شعبها".

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