عبد المهدي: الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منفذ تفجير كربلاء

أكد رئيس ​الحكومة العراقية​، ​عادل عبد المهدي​ أن "​الأجهزة الأمنية​ في محافظة ​كربلاء​ ألقت القبض على منفذ ​تفجير​ الأمس، الذي راح ضحيته 12 قتيلاً و5 جرحى"، مشيراً إلى "إننا نُتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف مركبة اجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة، وقد سارعت الفرق الطبية لنقل الشهداء والجرحى الى ​المستشفيات​ القريبة، كما سارعت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الإرهابي المنفذ بتعاون من الأهالي". وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 5 آخرين بجروح جراء تفجير ​عبوة ناسفة​ داخل ​حافلة​ للركاب في محافظة كربلاء بوسط العراق.

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