دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقول أمريكا فرضت عقوبات على البنك الوطني الإيراني واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك الوطني الإيراني. ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى بشأن العقوبات. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران. (إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقول أمريكا فرضت عقوبات على البنك الوطني الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.