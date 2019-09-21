شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى إماراتى: مصر قلعة الصمود ضد أعداء الأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد القاسمى، المحلل والسياسى الإماراتي، إن مصر قلعة الصمود ضد أعداء الأمة العربية، وأنه كلما حاول أعداء الأمة التعرض لمصر ولجيشها وأمنها الوطنى الذى سجل مؤخرا انتصارات رائعة على الإرهاب، كلما زادت مكانة مصر فى قلوبنا، ولم تجد الجزيرة وأخواتها سوى عرض الأكاذيب ضد الدولة.

وأضاف المحلل والسياسى الإماراتى فى بيان له: أصبح الحديث اليوم فى موضوع جماعة الإخوان الإرهابية من الماضى، بعد أن بدأ الجسد العربي يتعافى تدريجيا من ربيعهم المشؤوم، فمؤخرا لفظتهم السودان وقام الشعب بثورة ضد الإخوان وقد نجحت بكل امتياز، لافتا إلى أن الدول العربية اليوم بحاجة إلى مشاريع تنموية لمواجهة القوى الظلامية، وهذا ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مصر.

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وتابع: إعادة عجلة التنمية التي توقفت أكثر من 30 عام فى مصر ليست بالأمر البسيط، وكل عربى مخلص لأمته سيدعم مصر فى مسيرتها التنموية لأنها قلب الأمة ومصدر عزتها وكرامتها، وحمى الله مصر وشعبها الكريم من كل مكروه.