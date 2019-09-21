شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تتقدم ولايات أمريكية فى تطبيق موازنة البرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى تطبيق أسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد ما اطلعت عليه اللجنة من بيانات خلال زيارتها الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عمر: "تأكدنا إننا على المسار الصحيح فى تطبيق أسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة"، وتابع: "وبالمناسبة مصر تتقدم عن ولايات فى أمريكا فى اتباع أسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة مثل ولاية بنسلفانيا التى بدأت العمل بهذا النظام منذ عامين".

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن وفد اللجنة اطلع على النظام الذى يتم العمل به فى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنه يتم الاعتماد على مكتب مستقل يساعد الرئيس الأمريكى فى إعداد التقارير ويساعد لجنة الخطة بالكونجرس فى دراسة القوانين من حيث تكلفتها على موازنة الدولة، قائلا: "من الممكن الاستفادة ببعض الأفكار فى مصر".

يُذكر أن وفدا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، قد نظم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها بالعديد من المسئولين بصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والكونجرس الأمريكى والحكومة الأمريكية، بشأن أسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة والأساليب والطرق الحديثة فى إعداد الموازنة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والأمريكى.