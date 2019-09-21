مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، دهسًا أسفل عجلات قطار بمدينة أبو كبير، بالشرقية؛ وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وجرى التحفظ على الجثة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، اليوم السبت، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة أبو كبير، بمصرع "عبدالرحمن.م" 14عامًا، أسفل عجلات القطار أثناء عبور شريط السكة الحديد.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب يعمل دليفري بمحل كريب، وكان في طريقه لتوصيل طلب لأحد الأشخاص، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى أبوكبير العام.

حرر محضرًا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.