بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين مدارس بورسعيد من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد-طارق الرفاعي:

قال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إنه جرى البدء في تنفيذ بروتوكول أمني مع مديرية أمن بورسعيد، لتأمين كافة المدارس والمنشآت التعليمية.

وأشار باهي، إلى التعاون المثمر مع رؤساء الأحياء لنظافة وتجميل المدارس ومحيطها، وتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة والشاملة لجميع المدارس بدرجات متفاوتة في ضوء الخطة الموضوعة لها.

وأضاف "باهي"، إلى أن المدارس التي ستدخل الخدمة لأول مرة هذا العام بلغ عددها 11 مدرسة، منها 5 مدارس إنشاءات جديدة، بينما جرى الانتهاء من التوسعات الانشائية لاستيعاب الكثافات داخل 6 مدارس، مضيفا أنه جاري الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس، بينما تم إدراج 6 مدارس صيانة شاملة لهذا العام، منها 5 مدارس تجري صيانتها من موازنة مديرية التربية والتعليم، ومدرسة من موازنة هيئة الأبنية التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التعليم على أنه تم تأثيث وتجهيز المدارس، حيث جرى تسليم 452 مقعد إلى 18 مدرسة ابتدائي، وتسليم 80% من الكتب الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية، و85% لطلاب المرحلة الإعدادية، و95% لطلاب المرحلة الثانوية، بينما جرى تسليم 75% من الكتب الدراسية لطلاب التعليم الفني.