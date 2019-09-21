ضبط ١٥٠ مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، ١٥٠ مخالفة متنوعة، خلال حملة أمنية استهدفت الأسواق على مدار اليومين الماضيين، وتنوعت ما بين بيع سلع مغشوشة وفاسدة وتلاعب بالأسعار.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا بضبط ١٥٠ مخالفة خلال الحملة التي شنتها مباحث التموين، وتنوعت المخالفات بين بيع بأعلى من التسعيرة والتلاعب في الأوزان وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وبيع سلع تموينية مدعمة في السوق السوداء.

حررت عن ذلك المحاضر اللازمة وجرى التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.