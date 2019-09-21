تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى "الحياة بورفؤاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور محمد طه، مدير مستشفى الحياة بورفؤاد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، بدء تطوير مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى.

وأشار "طه"، في تصريحاتٍ صحفية، إلى أنه نظرًا لأعمال التطوير سيجري نقل العيادات الخارجية بصفة مؤقتة إلى وحدة الحرفيين الصحية، ومركز بورفؤاد ثان.

ويجري نقل عيادات: "الجراحة، الأنف والأذن، السمعيات، الرمد، الأسنان، التخاطب، النفسية والعصبية" إلى وحدة الحرفيين، بينما جرى نقل عيادات: "الباطنة، النسا والتوليد، تنظيم الأسرة، أطفال، جلدية، الروماتيزم والتأهيل" إلى مركز الحرفيين بورفؤاد.

وأكد مدير المستشفى على أن عيادة الغيار والحقن ستواصل عملها بمستشفى الحياة بورفؤاد، موجها الشكر للمواطنين على حسن تعاونهم وتفهمهم للموقف.