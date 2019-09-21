أسعار النفط تسجل أعلى صعود أسبوعي لها منذ يناير بعد حادث أرامكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية، لكن العقود الآجلة حققت مكاسب أسبوعية، مع تسجيل برنت أكبر زيادة أسبوعية له منذ يناير كانون الثاني، بعد هجوم على صناعة الطاقة السعودية مطلع الأسبوع.

وقالت وكالة رويترز إن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 12 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.28 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا أربعة سنتات إلى 58.09 دولار للبرميل.

وقلصت الأسعار مكاسبها جنبا إلى جنب مع أسواق الأسهم والحبوب بعد أن ألغى مسؤولون زراعيون صينيون كان من المقرر أن يزوروا ولايات زراعية أمريكية الأسبوع القادم رحلتهم إلى مونتانا ونبراسكا للعودة إلى الصين قبل الموعد المقرر، بحسب وكالة رويترز.

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ويتزامن الإلغاء مع محادثات تجارة في واشنطن في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد اتفاق تجارة كاملا مع بكين، وليس مجرد اتفاق على شراء الصين مزيدا من السلع الزراعية الأمريكية.

لكن على مدار الأسبوع، صعد برنت 6.7%، في أكبر مكاسبه منذ يناير، وزاد غرب تكساس الوسيط 5.9%، وهي أكبر مكاسبه منذ يونيو.

كانت سوق النفط قفزت نحو 20% يوم الاثنين في رد فعل على هجوم 14 سبتمبر على شركة أرامكو السعودية، الذي قلص الإنتاج السعودي بمقدار النصف والإمدادات العالمية نحو 5%. لكن الأسعار تخلت عن معظم تلك المكاسب لاحقا بفعل تطمينات من المملكة بأنها ستستعيد الإنتاج المفقود بنهاية الشهر الحالي.

غير أن علاوة المخاطر استمرت في الأسعار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وإلقاء الولايات المتحدة والسعودية باللوم في الهجوم على إيران التي تنفي أي دور لها.