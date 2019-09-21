فرنسا تعرب عن رغبتها في استكمال الانتخابات الرئاسية التونسية "بشكل حيادي"

وكالات- أعربت فرنسا اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 عن رغبتها في أن تجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي سيتواجه فيها قيس سعيد و نبيل القروي وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي .

وقال جان-ايف لودريان في مداخلة عبر قناة "س-نيوز" الخميس، "نرغب في أن تتم هذه الانتخابات بشكل حيادي (لا يسمح) بالتشكيك بالنتائج".

وشدد على "أننا قلنا للسلطات التونسية إننا نرغب في أن تتم الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أفضل ظروف من الحيادية".

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وتابع وزير الخارجية الفرنسي أنّ هذا "مهم جداً للديموقراطية التونسية لأنّها كانت الأولى في سياق الربيع العربي وفي النهاية هي واحدة من القلائل اليوم التي تضمن مساراً ديموقراطياً".

وحلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أولاً في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18,4% من

وأعلن جان-ايف لودريان أنّ "تونس ذات سيادة ونحن نحترم دستورها وقضاءها".وأضاف أنّ "تونس كانت في طليعة مسار ديموقراطي مهم، ونعتبر أنّها لا تزال كذلك".