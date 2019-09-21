اعتقال منفذ تفجير كربلاء بالعراق أمس

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي،اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الإرهابي منفذ التفجير الذي وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء أمس، وأسفر عن سقوط 17 شخصا بين قتيل وجريح، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان نقلته قناة السومرية نيوز العراقية إن عبد المهدي يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مركبة أجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة .
وأضاف البيان أن "الفرق الطبية سارعت لنقل الشهداء
يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة داخل سيارة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة خمسة آخرين، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي.
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