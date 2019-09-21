الصين: مناقشات بناءة خلال المحادثات التجارية بواشنطن

أعلنت الصين، اليوم السبت، أن بكين وواشنطن أجريتا مناقشات بناءة حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك خلال المحادثات التجارية التي عقدها الجانبان على مستوى نوابالوزراء في الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم أن الجانبين ناقشا بعناية الترتيب المحدد للجولة الـ13 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة والمقرر إجراؤها الشهر المقبل بواشنطن، كما اتفقا على مواصلة الحفاظ على تواصل حول القضايا ذات الصلة.
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