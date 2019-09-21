صعدة.. الجيش اليمني يهاجم تعزيزات حوثية في الصفراء

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أعلن الجيش اليمني، الجمعة، عن تنفيذ هجوم مباغت على تعزيزات ميليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة الرزامات في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد.

وقال قائد لواء حرب واحد، العميد محمد الغنيمي، إن “قوات الجيش الوطني نفذت عملية مباغتة وخاطفة على تعزيزات لميليشيا الانقلاب الحوثي كانت في طريقها إلى جبال “الغربة والجربة” المحاصرة من قوات أبطال لواء حرب واحد في جبهة الرازمات بمديرية الصفراء”.

وأوضح، أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات واستعادة الكثير من الأسلحة، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

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وأكد، العميد الغنيمي، أن قوات الجيش في جاهزية عالية للهجوم والتصدي لكافة العمليات الحربية التي يحاول عناصر الميليشيا الانقلابية القيام بها.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم