كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضو الصين يلغون الرحلة المزمعة إلى المزارع الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مفاوضي الصين التجاريين قرارًا بإلغاء خططهم فجأة يوم الجمعة، حيث ألغوا زيارة للقاء المزارعين الأمريكيين بعد اختتام محادثات التجارة في واشنطن هذا الأسبوع.

وغيّر وفد الصين جدول سفره عائدًا إلى الصين في وقت أبكر مما هو مخطط له، وفقًا لما ذكرته نيكول رولف، مديرة الشؤون الوطنية في اتحاد المزارع في مونتانا.

وقالت "رولف"، إنه لم يكن هناك أي تفسير لسبب قطعهم وإلغاؤهم لرحلتهم. كما أكدت وزارة الزراعة في نبراسكا، أن المسؤولين الصينيين ألغوا زيارة للمزارع في نبراسكا.

وأكد وزير الزراعة الأمريكي، سوني بيردو، يوم الخميس فقط أن الاجتماعات كانت قيد الإعداد كوسيلة لـ الصين لبناء علاقات ودية مع المزارعين الأمريكيين.

وكان وفد الصين، برئاسة نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية هان جون، قد خطط لزيارات متابعة لبوزمان ومونتانا وأوماها في نبراسكا، وفق ما أوردته "سي إن بي سي" في وقتًا سابقًا.

في يونيو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين ستشتري "كميات هائلة" من المنتجات الزراعية الأمريكية نتيجة لاجتماع ثنائي بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينج. وحتى الآن، لم تتحقق تلك المشتريات.

ويقول الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الاجتماع الثنائي، أن الصين قالت، إنها "ستدرس" شراء المنتجات الزراعية ولكنها لم تقدم أي التزام ملموس.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في المنطقة السلبية بعد الإلغاء، على الرغم من أنه قبل الأخبار، كان مؤشر إس و بي 500 ومؤشر داو جونز الصناعي في منطقة إيجابية، متحمسين بوعد "ترامب" للتوصل إلى صفقة تجارية "كاملة".

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وكان الوفد جزءًا من الاستعدادات لمحادثات أكتوبر بين أكبر اقتصادين في العالم، اللتين تخوضان حاليًا حربًا جمركية.

وقال الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة، إن المحادثات كانت مثمرة وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى الترحيب بوفد لعقد اجتماعات على مستوى المديرين الشهر المقبل.

وحسب صحيفة "العين" الإخبارية، أعلنت الصين، صباح اليوم السبت، أن بكين وواشنطن أجرتا مناقشات "بناءة" بشأن محادثات التجارة في واشنطن.

وقالت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إن البلدين اتفقا على مواصلة التواصل بشأن القضايا ذات الصلة، وناقشا تفاصيل الجولة المقبلة من محادثات التجارة في أكتوبر، دون تقديم تفاصيل أخرى.

ومن المتوقع أن يجتمع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين ليو خه، وهو نائب رئيس الوزراء مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة تحرز تقدمًا كبيرًا مع الصين، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه أكبر اقتصادين في العالم على حل نزاعهما التجاري المستمر لفترة طويلة.

ووجه "ترامب" قوله للصحفيين في البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة تجني المليارات من الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات الصينية".

وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل في تبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من التبادل التجاري بين البلدين.

وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية الشهر الماضي، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على إعادة إطلاق المفاوضات التجارية، لكن الهدنة ما لبثت أن تزعزعت، ففي 1 أغسطس الماضي أعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.