كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مستشفيات محافظة تعز بالمكملات الغذائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفيات محافظة تعز، بأطنان من المكملات الغذائية.

وخصص هذا الدعم لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد بين أوساط الأمهات والأطفال الذين يتوافدون باستمرار إلى المستشفيات وبحاجة ماسة للحصول على الرعاية الصحية الكاملة.

وسلمت هذه الدفعة من المكملات الغذائية وهي 12 طن لمكتب الصحة العامة بمحافظة تعز،

وأكد الدكتور علي سعيد نائب مدير مكتب الصحة بمديرية المظفر أن هذه المكملات الغذائية ستسهم في رفع أداء الخدمات الطبية بالمستشفيات المتخصصه للأمهات والأطفال المرضى الذي يعانون من مشاكل صحية منها سوء التغذية.

وأضاف بأن القافلة التي سيرت لمستشفيات تعز عموما وعلى وجه الخصوص لمركز الوفاء للأمومة والطفولة الذي يستقبل باليوم الواحد مئات الحالات المصابة بسوء التغذية وخصوصا في أوساط فئة المهمشين.

ومن جانبهم ثمن المرضى الدعم الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة للتخفيف من معاناة الاهالي والمساهمة باستقرار الأوضاع الصحية.

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وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية وإغاثية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش، ضمن مبادرات الإمارات لتخفيف معاناة اللاجئين وتحسين سبل حياتهم في ظروفهم.

وتضمنت المساعدات التي شارك في توزيعها عدد من المتطوعين من طلاب الإمارات في بريطانيا توزيع الطرود الغذائية التي استفاد منها 7 آلاف لاجئ في المخيمات المنتشرة في مدينة كوكس بازار، إلى جانب توزيع الاحتياجات الأساسية الأخرى والمستلزمات المنزلية ومعدات الطبخ والمكملات الغذائية والهدايا للأطفال.

ووصل مؤخرا إلى العاصمة البنغالية وفد من الهلال الأحمر الإماراتي بالتزامن مع وصول عدد من الطلاب الإماراتيين الدارسين بكليات الطب في بريطانيا، الذين قدموا إلى دكا من العاصمة البريطانية، لندن، مباشرة للتطوع ضمن فرق الهلال الأحمر.

وأشرف الوفد على إيصال المساعدات وتفقد المشاريع التنموية التي نفذتها الهيئة لتحسين جودة الخدمات في المخيمات خاصة توفير المياه ومشاريع إصحاح البيئة ووقف على أوضاع اللاجئين ومتطلباتهم في المرحلة المقبلة.

وزار طلاب الإمارات المستشفى الماليزي الميداني للاجئين في بنجلاديش، وتعرفوا على الخدمات الصحية التي يقدمها واطلعوا على أوضاع المرضى والأمراض الأكثر انتشارا في أوساطهم.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن عمليات الهيئة الإغاثية وبرامجها التنموية للروهينجا تأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات وقيادتها بقضية اللاجئين الفارين من ميانمار نتيجة تصاعد وتيرة الأحداث هناك.