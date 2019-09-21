كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 أشخاص إثر تحطم حافلة بولاية يوتا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت حافلة سياحية على طريق سريع يمر عبر المناظر الطبيعية الصخرية في جنوب ولاية يوتا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من الصين وإصابة العشرات.

في يوم الجمعة، انزلقت الحافلة القادمة من جنوب كاليفورنيا بخط سكة حديدية، وسحقت سقفها واصطدمت الهياكل الرأسية للسكك الحديدية بكابينة السيارة.

وقال مسئول انه ظل خمسة ركاب في حالة حرجة ليلة الجمعة وقد يرتفع عدد القتلى.

أصيب جميع الأشخاص الـ 31 الذين كانوا على متنها. وقال المسئول إنه ما بين 12 إلى 15 شخص على متن الطائرة كانوا في حالة حرجة بعد وقت قصير من التحطم، ولكن تحسن العديد منهم منذ ذلك الحين. لم يكن الجميع يرتدون حزام الأمان، كما هو شائع في الحافلات السياحية.

وقع الحادث بالقرب من استراحة على الطريق السريع على بعد بضعة أميال من متنزه برايس كانيون الوطني بولاية يوتا، وهو منظر طبيعي آخر لأبراج صخرية حمراء ضيقة.

تعتقد السلطات أن السائق انحرف عن الطريق إلى الحديقة صباح يوم الجمعة، ولكن عندما جذب عجلة القيادة لإعادة الحافلة إلى الطريق، دفع الزخم الحافلة إلى حادث التحطم.

و اضاف المسئول ان السائق، وهو مواطن أمريكي، نجا وكان يتحدث مع المحققين. لا يبدو أنه كان في حالة سكر، لكن ما زالت السلطات تحقق في حالته وأي مشكلات محتملة.

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كان هناك بعض الرياح، لكنها لم تكن قوية بما يكفي لوقوع الحادث، وفقا للمسئول. اسفر الحادث عن التحطم الجزء العلوي من الحافلة من جانب واحد، وارسل المجلس الوطني لسلامة النقل فريقًا للتحقيق.

كانت الشركة المدرجة على الحافلة هي شركة امريكا شنغهاي America Shengjia Inc.، وتشير سجلات الأعمال التجارية في ولاية يوتا إلى أنها تقع في مونتيري بارك، بكاليفورنيا. ولم يكن لديها تعليق فوري علي المعلومات.

تم إرسال الضحايا المصابين إلى ثلاثة مستشفيات. وقالت مستشفى Intermountain Garfield التذكاري إنها استقبلت 17 مريضًا، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة و11 في حالة خطيرة. كما تم نقل المرضى إلى مستشفيات سيدار سيتي وسانت جورج.

يزور الملايين من الناس حدائق يوتا الوطنية الخمس كل عام. في العام الماضي، زار حوالي 87000 شخص من الصين الولاية، مما يجعلهم أسرع مجموعة من السياح نموًا في ولاية يوتا، وفقًا لبيانات الدولة.

قال فيكي فاريلا، المدير الإداري لمكتب السياحة في يوتا، إن أكثر من نصف الزوار من الصين يسافرون على متن حافلات سياحية.

و غردت السفارة الصينية أنه من المحزن أن نسمع عن الحادث وأنه تم ارسال الموظفين لمساعدة الضحايا.

تستقطب مدينة برايس كانيون الواقعة على بعد حوالي 300 ميل جنوب مدينة سولت لايك أكثر من مليوني زائر سنويًا.