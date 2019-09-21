مؤلم.. مصرع تلميذ غرقا بواد سوس.. كان عائد من المدرسة قبل غرقه في حفرة في الواد

لقي طفل قاصر مصرعه، يوم الأربعاء الماضي، في واد سوس بالقرب من دوار البيض، جماعة أولاد داحو، إقليم إنزكان، حيث كان يسبح رفقة أصدقائه.

مصادر “اليوم24” أوضحت أن الطفل كان عائدا من المدرسة، وتوجه رفقة أصدقائه إلى واد سوس، من أجل السباحة في إحدى البرك المائية، التي خلفتها فيضانات الوادي، أخيرا، قبل أن يغيب عن أنظار رفاقه.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور علمها بالخبر انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي، وفتحت تحقيقا عاجلا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذا الحادث، في حين لايزال رجال الوقاية المدنية يبحثون عن جثة الهالك.

وساد جو من الحزن، والغضب في صفوف السكان، الذين حملوا المسؤولية لشركات المقالع، التي تترك حفرا كبيرة بسبب الأشغال فتحولت إلى برك مائية تهدد حياة، وسلامة الأطفال.