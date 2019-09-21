مقتل 12 عراقيا في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 12 عراقيا، وأصيب 5 آخرون، مساء أمس الجمعة، من جراء تفجير داخل حافلة على أحد مداخل محافظة كربلاء جنوبي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان مقتضب مساء الجمعة، إن دائرة صحة محافظة كربلاء أوردت معلومات بأن الانفجار أسفر عن مقتل 12 مواطنا، إصابة 5 آخرين.

وأشارت خلية الإعلام إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل مركبة نوع "جمبي" قرب السيطرة (نقطة التفتيش) الرئيسية 54 بمدخل مدينة كربلاء.

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وقالت الخلية في بيانها إن الانفجار "أدى إلى احتراق أشخاص كانوا بداخلها".

وبينت أن "الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى، وهم يتلقون العلاج حاليا".

يذكر أن المكان ذاته كان قد شهد، في 27 تموز/ يوليو الماضي، تفجير عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة أثناء مرورها بتلك النقطة ما أدى، حينها، إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.