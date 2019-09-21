شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد عسكري بارز في جماعة الحوثي بغارة جوية في حجة والان مع التفاصيل

لقي قائد عسكري رفيع في جماعة الحوثي الإنقلابية امس الجمعة، مصرعه بقصف شنته قوات التحالف العربي على محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وذكر مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن العميد محمد عبده دغيش، أركان حرب محور محافظة البيضاء وسط اليمن، قتل وعدد من مرافقيه في غارة لطيران التحالف بمحافظة حجة.

وأوضح أن القيادي دغيش المكنى "أبو ثابت" عيّن منذ شهرين في منصبه الذي تقلده بعد أن عمل لأكثر من ثلاثة أعوام المسؤول الأمني في محافظة البيضاء.