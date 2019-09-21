الحلبوسي يصدر بيانا بشأن تفجير كربلاء

أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، التفجير الذي وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء وأسفر عن سقوط 17 قتيلاً وجريحاً، مبدياً رفضه لـ"الخروق المتكررة بسبب إخفاقات الأجهزة الاستخبارية".
وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "ندين التفجير الإجرامي الذي شهدته مدينة كربلاء المقدسة عند أحد مداخلها، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى"، معرباً عن "رفضه للخروق المتكررة بسبب إخفاقات الأجهزة الاستخبارية، والتي تؤدي إلى وقوع عدد من الضحايا".
ودعا الحلبوسي الأجهزة الأمنية، إلى "أخذ التدابير اللازمة ومراجعة الخطط الأمنية وتفعيل الجهد الاستخباري ومحاسبة المقصرين؛ لمنع تكرار الخروق الأمنية، ولا سيما أن مدينة كربلاء المقدسة تشهد زخما كبيرا من الزائرين".
ودعا الحلبوسي الأجهزة الأمنية، إلى "أخذ التدابير اللازمة ومراجعة الخطط الأمنية وتفعيل الجهد الاستخباري ومحاسبة المقصرين؛ لمنع تكرار الخروق الأمنية، ولا سيما أن مدينة كربلاء المقدسة تشهد زخما كبيرا من الزائرين".
يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة (20 أيلول 2019)، داخل عجلة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة اخرين بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.
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