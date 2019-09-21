برلماني يدعو المحافظين للاطلاع على تجربة الصين ونقلها إلى محافظاتهم

اعتبر النائب عن تحالف سائرون سعران الأعاجيبي، السبت، زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على رأس وفد كبير الى الصين "فرصة مهمة" للاطلاع على مدى التقدم الذي وصلت اليه دول العالم في مجالات عدة، داعياً المحافظين ممن لا توجد خدمات أو تبليط بمحافظاتهم للاطلاع على تجربة الصين ونقل تلك الأفكار إلى محافظاتهم.
وأضاف: "صحيح أن الوفد كبير جداً، لكنه فرصة للوزراء والمحافظين وباقي المرافقين للإطلاع على الأوضاع في دولة متقدمة عالمياً"، مبيناً أن "المحافظ الذي تعاني محافظته من عدم وجود تبليط للشوارع مع نقص حاد للخدمات والمشاريع الخدمية والتنظيم والتشجير وباقي القضايا التي تخدم المواطن مطالب بالإطلاع بدقة على أوضاع المدن التي سيزورها ويعمل على نقل تلك الأفكار إلى محافظته".
وأكد الأعاجيبي، أن "الزيارة بشكل عام هي فرصة مهمة للإطلاع على مدى التقدم العالمي، خاصة أننا نحتاج إلى الكثير من البنى التحتية خاصة في مجالات النقل مثل سكك الحديد والمطارات والمترو وغيرها من وسائل التكنولوجيا المتقدمة".
ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأول الخميس (19 أيلول 2019)، إلى الصين على رأس وفد حكومي كبير إلى مدينة خيفي الصينية للمشاركة في المؤتمر العالمي للتصنيع.
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