برلماني يدعو المحافظين للاطلاع على تجربة الصين ونقلها إلى محافظاتهم

وقال الأعاجيبي في حديث لـ الخليج 365، إن "زيارة رئيس الوزراء على رأس وفد كبير إلى الصين هي زيارة مهمة والعراق بحاجة لها"، مشيراً إلى أن "الصين بلد متقدم في عدة نواحي ونحن بحاجة لخبراتهم وأفكارهم بمجال الاقتصاد والإعمار".وأضاف: "صحيح أن الوفد كبير جداً، لكنه فرصة للوزراء والمحافظين وباقي المرافقين للإطلاع على الأوضاع في دولة متقدمة عالمياً"، مبيناً أن "المحافظ الذي تعاني محافظته من عدم وجود تبليط للشوارع مع نقص حاد للخدمات والمشاريع الخدمية والتنظيم والتشجير وباقي القضايا التي تخدم المواطن مطالب بالإطلاع بدقة على أوضاع المدن التي سيزورها ويعمل على نقل تلك الأفكار إلى محافظته".

وأكد الأعاجيبي، أن "الزيارة بشكل عام هي فرصة مهمة للإطلاع على مدى التقدم العالمي، خاصة أننا نحتاج إلى الكثير من البنى التحتية خاصة في مجالات النقل مثل سكك الحديد والمطارات والمترو وغيرها من وسائل التكنولوجيا المتقدمة".



ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأول الخميس (19 أيلول 2019)، إلى الصين على رأس وفد حكومي كبير إلى مدينة خيفي الصينية للمشاركة في المؤتمر العالمي للتصنيع.