بالصور: دماء فتاة تتحول للون الأزرق... فما السبب؟

وذهبت الشابة البالغة من العمر 25 عاما، من رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية إلى قسم الطوارئ في مستشفى ميريام في بروفيدنس، بعد معاناتها من التعب وضيق التنفس وتغير لون جلدها.

وأخبرت المريضة الأطباء بأنها استيقظت لتجد نفسها "مزرقة" ومتعبة بعد استخدامها مسكنا موضعيا للألم، من دون وصفة طبية، والذي يحتوي على البنزوكائين، وهو مخدر موضعي.

وبدت بشرتها وأظافرها بلون أزرق داكن، وهي علامة على أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين.

وقال الدكتور أوتيس وارن، الذي عالج حالة الشابة الأمريكية، إن الأخيرة أنكرت استخدام العلبة بأكملها، ولكن من الواضح أنها "استخدمت الكثير منها".

وأدرك الدكتور وارن بسرعة أن المريضة كانت تعاني من "ميتهيموغلوبينية الدم"، والتي تحدث عندما يتغير الحديد في الدم ولا يعود بإمكانه الارتباط بالأكسجين لحمله إلى جميع أنحاء الجسم.

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