بالصور: دماء فتاة تتحول للون الأزرق... فما السبب؟

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تحولت دماء شابة أمريكية إلى اللون الأزرق بعد أن استخدمت كريما مخدرا لعلاج وجع الأسنان.
وذهبت الشابة البالغة من العمر 25 عاما، من رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية إلى قسم الطوارئ في مستشفى ميريام في بروفيدنس، بعد معاناتها من التعب وضيق التنفس وتغير لون جلدها.
وبدت بشرتها وأظافرها بلون أزرق داكن، وهي علامة على أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين.
وقال الدكتور أوتيس وارن، الذي عالج حالة الشابة الأمريكية، إن الأخيرة أنكرت استخدام العلبة بأكملها، ولكن من الواضح أنها "استخدمت الكثير منها".
وأدرك الدكتور وارن بسرعة أن المريضة كانت تعاني من "ميتهيموغلوبينية الدم"، والتي تحدث عندما يتغير الحديد في الدم ولا يعود بإمكانه الارتباط بالأكسجين لحمله إلى جميع أنحاء الجسم.
وأظهرت الاختبارات الأولية أن مستوى الأكسجين في دم الفتاة منخفض، وعندما قام الأطباء بإجراء قياس أكثر دقة للأكسجين، وجدوا أن مستواه في دمها كان 67%، وهي نقطة يمكن أن تسبب تلفا في الأنسجة.
واتخذ الدم الذي سحبوه من الوريد مظهرا أزرق داكنا أيضا، وتم علاج المريضة باستخدام الميثيلين الأزرق عن طريق حقنه في الوريد، حيث أبلغت عن شعورها بالتحسن في غضون دقائق.
وقرر المسعفون الاحتفاظ بها في المستشفى طوال الليل للمراقبة قبل إرسالها إلى المنزل في صباح اليوم التالي وإحالتها إلى طبيب أسنان.
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