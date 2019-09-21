الثقافي العربي يستعد للتظاهر ضد قطر خلال كلمة تميم بالأمم المتحدة

السبت 21 سبتمبر 2019

تميم

كتب متابعات_الخليج 365

قال رئيس النادي الثقافي العربي في نيويورك، المهندس طارق سليمان، أن النادي يستعد للتظاهر ضد دولة قطر، وذلك خلال إلقاء أميرها تميم بن حمد، كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٤ من الشهر الجاري.



Advertisements

وذكر سليمان إن هناك تجمعًا كبيرًا ينتظر تميم أمام الأمم المتحدة، للتظاهر ضد قطر التي خربت دول كثيرة بدعمها للإرهاب .. مؤكداً أن التظاهرة تاتي رداً على قيام قطر بتسميم المنطقة العربية من خلال تمويل الإرهاب، واستضافة إرهابيين من دول أخرى سواء هاربين من أفغانسان، أو مطلوبين للعدالة من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن الفكرة الأساسية في التظاهر أمام الأمم المتحدة، هو فضح قطر أمام المشاركين في الاجتماعات، حيث سيحضر أكثر من ١٢٨ رئيس حكومة.

ومن المتوقع أن يشارك أمير قطر تميم بن حمد في إجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك .