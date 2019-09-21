مقتل 12 مدنيا وإصابة 5 بانفجار حافلة ركاب جنوبي العاصمة العراقية

السبت 21 سبتمبر 2019

انفجار حافلة

كتب متابعات_الخليج 365

قتل 12 مدنيا وأصيب 5 آخرون في انفجار قنبلة بإحدى حافلات الركاب جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد به مصدر أمني عراقي.



Advertisements

وقال مصدر بوزارة الداخلية العراقية لموقع "السومرية" إن "عبوة ناسفة انفجرت داخل حافلة لنقل الركاب قرب المدخل الرئيسي لمدينة كربلاء، وأسفرت عن مقتل 12 مدنيا وإصابة 5 آخرين.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب، وجثث القتلى إلى مصلحة الطب الشرعي".

ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي يتمتع فيه العراق باستقرار أمني نسبي، ولكنه يشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة، في حين تعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.