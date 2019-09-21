- 1/2
- 2/2
السبت 21 سبتمبر 2019
انفجار حافلة
كتب
متابعات_الخليج 365
قتل 12 مدنيا وأصيب 5 آخرون في انفجار قنبلة بإحدى حافلات الركاب جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد به مصدر أمني عراقي.
وقال مصدر بوزارة الداخلية العراقية لموقع "السومرية" إن "عبوة ناسفة انفجرت داخل حافلة لنقل الركاب قرب المدخل الرئيسي لمدينة كربلاء، وأسفرت عن مقتل 12 مدنيا وإصابة 5 آخرين.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب، وجثث القتلى إلى مصلحة الطب الشرعي".
ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي يتمتع فيه العراق باستقرار أمني نسبي، ولكنه يشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة، في حين تعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 مدنيا وإصابة 5 بانفجار حافلة ركاب جنوبي العاصمة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.