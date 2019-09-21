البنتاجون يناقش مع ترامب عدة خيارات لردع أنشطة إيران الخبيثة

السبت 21 سبتمبر 2019

مارك إسبر

كتب متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، السبت، إن البنتاجون ناقش مع الرئيس دونالد ترامب عدة خيارات لردع أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة لاستقرار المنطقة.



وأضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفي، أن ترامب وافق على نشر قوات دفاعية في المنطقة، كأول خطوة للرد على الهجمات التي تعرض لها معملا النفط التابعان لأرامكو السعودية.

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وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن المملكة العربية السعودية هوجمت من قبل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مؤكدا أن التحقيقات التي تجريها السعودية والولايات المتحدة تثبت أن إيران مسؤولة مسؤولية كاملة عن تلك الهجمات.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الهجوم على معملي أرامكو السعودية يعد تصعيدا كبيرا، موضحا أن طهران تقدم دعما ماليا لمليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وأوضح إسبر أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع إيران، وتابع قائلا: "لدينا خيارات أخرى للرد العسكري"، متهما النظام الإيراني بشن حملة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.