العساف: إيران تسعى لفرض مشروعها على العالم والمملكة تتصدى لنظام الملالي

السبت 21 سبتمبر 2019

علم إيران

كتب كتبت- أماني عزام

قال الدكتور عبدالله العساف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمام بالرياض، إن إيران منذ وصول نظام الملالي إلى الحكم عام 1979 جعل محاربة المملكة العربية السعودية بشتى السبل أولى أهدافه، لافتًا إلى أن طهران استخدمت الوسائل الإعلامية، وحاولت إثارة الطائفية.



وأشار "العساف" في تصريح خاص، إلى أن إيران منذ الثمنانينات تحاول مشاغبة السعودية في قضية الحرم، لكن المملكة العربية السعودية وقفت سدًا منيعًا ضد المشروع الإيراني الذي لايستقيم وجوده إلا بإزالة الدول الخليجية.

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ولفت إلى أن إيران تعتبر الدول الخليجية دون استثناء فضاء حيوي لها تريد استباحته، موضحًا أن المشروع الإيراني لايستهدف منطقة الخليج العربي فقط، لافتًا إلى أن مصر لم تسلم من الإيزاء الإيراني وحاولت عبر مرات عديدة نشر التشيع بين أبناء المجتمع المصري.

وأكد أن الحكومة المصرية ودول المغرب العربي أدركت أنه لايمكن الوثوق بالنظام الإيراني لأنه لايعمل وغق مقتضيات الدولة ، مؤكدة أن إيران تريد بسط نفوذها على المنطقة العربية في سوريا والعراق وغيرها.

وأوضح أن إيران تريد أن تبسط نفوذها على مضيق باب المندب وتتعامل مع مضيق هرمز على أنه نهر داخلي في طهران، وسعادها على ذلك الصمت الدولي.

وكشف أن المملكة العربية السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لمواجهة النظام الإيراني وفق مقتضيات البند السابع من قانون الأمم المتحدة لأن المملكة دولة قانون.