رويترز: تركيا أرسلت أطباء إلى مناطق على الحدود مع سوريا وألغت الإجازات

لفتت مصادر أمنية تركية لوكالة "​رويترز​" للانباء إلى أن "​أنقرة​ أرسلت أطباء لإقليمين في جنوب البلاد كما ألغت إجازات الأطباء، استعدادا لتوغل محتمل في شمال ​سوريا​ وأضافا أن إجازات الأطباء في المنطقة ألغيت أيضا"، مشيرةً إلى أن "أطباء من مدن كبرى أرسلوا إلى إقليمي شانلي أورفة وماردين استعدادا لتوغل محتمل".

وأشارت إلى أنه "تم تعليق إجازات الأطباء للاستعداد لعملية محتملة عبر الحدود. نستعد منذ فترة طويلة والآن وصلنا لمرحلة يمكن فيها تنفيذ العملية في أي وقت يبدو ضروريا"، لافتةً إلى أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ تحدث بوضوح عن قلق ​تركيا​ من وجود ​حزب الاتحاد الديمقراطي​ و​وحدات حماية الشعب الكردية​ السورية في سوريا وأشار إلى عملية عسكرية محتملة إذا لم يتحقق تقدم في النصف الثاني من أيلول".