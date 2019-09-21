المحكمة العليا الهولندية تقضي بمسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح وقع غرب البلاد

قضت المحكمة العليا في هولندا بمسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح وقع في مركز للتسوق قبل 8 سنوات، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم مواطن تركي.
ولفتت المحكمة إلى أن "منح ترخيص حيازة السلاح للمهاجم المضطرب نفسيا هو خطأ تتحمله الشرطة"، مشيرةً إلى أن "الشرطة تتحمل مسؤولية دفع التعويضات عن الوفيات والإصابات، إضافة إلى تعويضات أخرى".
وفي 9 نيسان 2011، أطلق مختل عقلي النار في مركز تجاري في "ألفن آن دن راين" غرب هولندا، تسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين قبل أن ينتحر.
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