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المحكمة العليا الهولندية تقضي بمسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح وقع غرب البلاد

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قضت المحكمة العليا في ​هولندا​ بمسؤولية ​الشرطة​ عن هجوم مسلح وقع في مركز للتسوق قبل 8 سنوات، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم مواطن تركي.

ولفتت المحكمة إلى أن "منح ترخيص حيازة ​السلاح​ للمهاجم المضطرب نفسيا هو خطأ تتحمله الشرطة"، مشيرةً إلى أن "الشرطة تتحمل مسؤولية دفع التعويضات عن الوفيات والإصابات، إضافة إلى تعويضات أخرى".

وفي 9 نيسان 2011، أطلق مختل عقلي النار في مركز تجاري في "ألفن آن دن راين" غرب هولندا، تسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين قبل أن ينتحر.

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