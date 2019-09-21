الرئيس التنفيذي لارامكو يتوقع عودة انتاج النفط لمكان عليه بنهاية ايلول

علن الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، في رسالة للعاملين بالشركة، أنه يتوقع عودة الإنتاج النفطي لما كان عليه قبل الهجمات بحلول نهاية أيلول الجاري.
هذا وكانت تعرض معملين تابعين لشركة ارامكو في بقيق والخريص في السعودية وعلى الاثر ارتفعت أسعار النفط بنسبة تقارب 20 في المئة، وهو أكبر ارتفاع وقع في يوم واحد منذ حرب الخليج في عام 1991، لكنها عادت إلى النزول قليلا في أعقاب ذلك.
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