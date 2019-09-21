ستريدا جعجع: سنسعى دائما لتعميم نموذج "الجمهورية القوية" على كل لبنان

لفتت النائب ​ستريدا جعجع​ خلال جولة تفقديّة للاهالي في بلدات ​قضاء بشري​ إلى أن "زيارتُنا اليوم تأتي متابعةً للجولاتِ التي بَدأناها من بشري ومن ثم بلدة ​حدشيت​ ، وبعدهُما بلدات ​بقاعكفرا​ ، بقرقاشا ، ​بزعون​ و​حصرون​ وسنُكمِلُ جولاتَنا ، وستكونُ لنا مَحطاتٍ في ​وادي قنوبين​ و​الديمان​ وبريسات وحدث الجبة وقنيور وبيت منذر وقنات ومزرعة عساف ومزرعة بني صعب وبرحليون وبلا المغر وعبدين وطورزا، للوقوفِ الى جانب أهلِنا ، دونَ تمييزٍ او محسوبياتْ، خصوصاً في هذه المرحلةِ الاقتصادِية الصَعبة التي يمرُّ بها ​لبنان​ ونعاهِدكُم بمواصَلة ِومتابعة ِ المَسيرةِ الانمائية التي بدأناها تحتَ شعارِ" جبّة بشري نموذج للجمهورية القوية".

وأكدت "إننا سَنسعَى دائما لتعميمِ نموذج "​الجمهورية القوية​" على كلِ لبنانَ لنصلَ الى دولةٍ تجسّدُ تطلعاتِجميع اللبنانيين"، مؤكدةً "إننا صادِقونَ في كلّ ما نقولُه او نخطِط ُ له ، نُنفِذُ ما نتعهَدُ به من مشاريعَ هادفةٍلإعادةِ إحياء المَنطقة على مختَلِف ِالصُعدِ ، بعد سنواتٍمن الحُرمانِ ، بِدءا ً من المساعداتِ التربَوية السَنويَة . واليومَ مستمرونَ بتوفيرِ المساعداتِ الاجتماعية والطبَّية دونَ توقفٍ ، من اجلِ خدمة أهلنا لتخطي مُختلِفِ العقباتِ وتجاوُزِها هذا على الصعيد الاجتماعي ، اما على الصعيد الانمائي فانَّ العملَ جارٍ حاليا لترمِيم اربَعةِ مواقعَ اثرية في بلداتِ حدث الجبة ، بزعون ، بقرقاشا وبشري ، والتي تقعُ ضِمن نِطاقِ ​وادي قاديشا​ المصنَّفِ على لائحةِ التراثِ العالمي ، كما ان مشروعَ ​المياه​ِ الكبيرِ في بلدات وقرى منطقة بشري كافة ، دخل حيّز التنفيذِ ، بعد ان أُقرّ القرضُ الكويتي في مجلسي النواب والوزراء ، وتمّ تلزيمُ الدراساتِ ، وانتهى العملُ عليها ، وستُرسَلُ قريبا ًالى ​مجلس الانماء والاعمار​ للبدءِ بتلزيمِ المشروعِ الذي سيشمُلُ خزانات للمياه وآبار وشبكات توزيع داخل كل بلدة . اما بالنسبة الى مشروع ​الصرف الصحي​ فلا يزالُ هناكَ مراحِلَلإقراره في ​مجلس النواب​ ، وسيُرسلُ بعدَها للدراساتِ والتلزيم ْ، وسيطالُ هذا المشروع ايضا بلدات وقرى ​القضاء​ كافة".