ستريدا جعجع: سنسعى دائما لتعميم نموذج "الجمهورية القوية" على كل لبنان

لفتت النائب ستريدا جعجع خلال جولة تفقديّة للاهالي في بلدات قضاء بشري إلى أن "زيارتُنا اليوم تأتي متابعةً للجولاتِ التي بَدأناها من بشري ومن ثم بلدة حدشيت ، وبعدهُما بلدات بقاعكفرا ، بقرقاشا ، بزعون وحصرون وسنُكمِلُ جولاتَنا ، وستكونُ لنا مَحطاتٍ في وادي قنوبين والديمان وبريسات وحدث الجبة وقنيور وبيت منذر وقنات ومزرعة عساف ومزرعة بني صعب وبرحليون وبلا المغر وعبدين وطورزا، للوقوفِ الى جانب أهلِنا ، دونَ تمييزٍ او محسوبياتْ، خصوصاً في هذه المرحلةِ الاقتصادِية الصَعبة التي يمرُّ بها لبنان ونعاهِدكُم بمواصَلة ِومتابعة ِ المَسيرةِ الانمائية التي بدأناها تحتَ شعارِ" جبّة بشري نموذج للجمهورية القوية".
وأكدت "إننا سَنسعَى دائما لتعميمِ نموذج "الجمهورية القوية" على كلِ لبنانَ لنصلَ الى دولةٍ تجسّدُ تطلعاتِجميع اللبنانيين"، مؤكدةً "إننا صادِقونَ في كلّ ما نقولُه او نخطِط ُ له ، نُنفِذُ ما نتعهَدُ به من مشاريعَ هادفةٍلإعادةِ إحياء المَنطقة على مختَلِف ِالصُعدِ ، بعد سنواتٍمن الحُرمانِ ، بِدءا ً من المساعداتِ التربَوية السَنويَة . واليومَ مستمرونَ بتوفيرِ المساعداتِ الاجتماعية والطبَّية دونَ توقفٍ ، من اجلِ خدمة أهلنا لتخطي مُختلِفِ العقباتِ وتجاوُزِها هذا على الصعيد الاجتماعي ، اما على الصعيد الانمائي فانَّ العملَ جارٍ حاليا لترمِيم اربَعةِ مواقعَ اثرية في بلداتِ حدث الجبة ، بزعون ، بقرقاشا وبشري ، والتي تقعُ ضِمن نِطاقِ وادي قاديشا المصنَّفِ على لائحةِ التراثِ العالمي ، كما ان مشروعَ المياهِ الكبيرِ في بلدات وقرى منطقة بشري كافة ، دخل حيّز التنفيذِ ، بعد ان أُقرّ القرضُ الكويتي في مجلسي النواب والوزراء ، وتمّ تلزيمُ الدراساتِ ، وانتهى العملُ عليها ، وستُرسَلُ قريبا ًالى مجلس الانماء والاعمار للبدءِ بتلزيمِ المشروعِ الذي سيشمُلُ خزانات للمياه وآبار وشبكات توزيع داخل كل بلدة . اما بالنسبة الى مشروع الصرف الصحي فلا يزالُ هناكَ مراحِلَلإقراره في مجلس النواب ، وسيُرسلُ بعدَها للدراساتِ والتلزيم ْ، وسيطالُ هذا المشروع ايضا بلدات وقرى القضاء كافة".
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