جبق: لبنان لا يعاني من ازمة دواء

أعلن وزير الصحة جميل جبق أنه لم يأخذ الفيزا حتى اليوم للمشاركة في مؤتمر وزراء الصحة في العالم، معتبراً ان "هذا الفعل هو رسالة موجهة الى الشعب اللبناني والقطاع الصحي والوقت بات متأخرا للمشاركة"، مؤكداً أنه "لا أحد بامكانه ان ينوب عن وزير الصحة ولكن هناك من سيشارك في المؤتمر".
وفي حديث إذاعي، أشار جبق الى ان "اي مريض يدخل الى المستشفى يدفع بالليرة اللبنانية"، لافتاً إلى أنه "في الكرنتينا لدينا نظام تخرين متصل بالوزارة"، مضيفاً "لدينا هبة يابانية ستعيد هيكلية التخزين في الكرنتينا"، مؤكداً أن "موازنة الوزارة لم تنخفض بل زادت ولبنان لا يعاني من ازمة دواء".
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