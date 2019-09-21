كرم: الوضع الاقتصادي لم يعد بحاجة لمقاربات نظرية ونحتاج لخطة عملية

اشار عضو "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي كرم​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "​الوضع الاقتصادي​ اللبناني لم يعد بحاجة لمقاربات نظرية أدت إلى مزيد من التدهور، إنما ما نحن باشد الحاجة إليه هو خريطة طريق وخطة عملية ومسار واضح وخطوات تنفيذية انقاذية يتم الالتزام بها حرفياً ، وهذا ما ستُقدم عليه ​القوات اللبنانية​ من خلال فريقها الوزاري".

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