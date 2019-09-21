الشاب: كل ما نراه بين أميركا وايران هو نوع من المفاوضات بطريقة أخرى

لفت النائب السابق باسم الشاب في حديث اذاعي الى أن "ما حصل بأرامكو ليس حادثا وقع من الغيب، والرئيس الاميركي دونالد ترامب يمارس سياسة الضغط القصوى بين اميركا وايران وهذا دليل على ان هناك اتجاه معاكس تماما للسياسية التي انتهجها الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما"، مشيرا الى أن "الضغط الذي يمارسه ترامب على ايران اساسه اقتصادي".
وأشار الى أن "الموقف الاميركي ضد ايران هدفه ليس اسقاط النظام بل تغيير في السلوكيات الايرانية، فيما ايران تريد رفع العقوبات عنها"، لافتا الى أن "كل ما نراه حالياً بين أميركا وايران هو نوع من المفاوضات بطريقة أخرى".
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