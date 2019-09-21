اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ الى ان "كل من يرفع شعار ​الخصخصة​ للمرافق والمؤسسات، نقول ان النظام الطائفي الزبائني لن ينتج من وراء هذه الشعارات، سوى منافع وصفقات وتفلت، في ظل غياب دور ​الدولة​ الناظم والمراقب والمحاسب، فلنبني اولا دولة المؤسسات والمواطنة، وبعدها لكل حادث حديث".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الخصخصة لن تنتج سوى منافع وصفقات وتفلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.