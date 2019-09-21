النشرة: توقيف 4 سوريين في بلدة عين عرب لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا أوقفت في بلدة عين عرب كل من السوريين (ج،ح،ع) لقيادته ​سيارة​ رابيد دون اوراق ثبوتية، و (أ ف ف) و (م ن أ) لقيادتهما دراجات نارية دون اوراق ثبوتية و (ع ـ و ، خ) لتجولة دون اوراق ثبوتية وسلموا جميعا مع المضبوطات الى مخفر ​قوى الأمن​ في ​الخيام​ لاجراء المقتضى القانوني.

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